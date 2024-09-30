Футболист «Акрона» рассказал о постоянных шутках Дзюбы

Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин заявил «Матч ТВ», что новичок команды Артем Дзюба привнес в коллектив свою атмосферу.

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В субботу «Акрон» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 2:0, Дзюба забил дебютный мяч в составе тольяттинского клуба и был признан лучшим игроком встречи.

— Что дал Дзюба команде?

— Это опытный, хороший игрок, один из лучших в России. Привнес атмосферу в команду. В раздевалке он лидер. Большое приобретение.

— Над тобой шутил?

— Конечно, каждый день. Говорит, что я маленький (рост Данилина 170 см — прим. «Матч ТВ»), — сказал Данилин «Матч ТВ».

Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в сентябре. В четырех матчах за «Акрон» 36‑летний форвард отметился голом и тремя результативными передачами.

«Акрон» набрал 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.