Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции

33-летний нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн официально объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

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«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное трёхцветное приключение и до скорой встречи», — написал Гризманн на своей странице в соцсетях.

Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. С тех пор форвард провёл за национальную команду 137 матчей, в которых забил 44 гола. В 2018 году Антуан стал с Францией чемпионом мира, а в 2021 году выиграл Лигу наций УЕФА.

В нынешнем сезоне Гризманн провёл восемь матчей в составе «Атлетико» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.