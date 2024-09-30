Игнашевич выдвинул «Крыльям Советов» требование по возможному сотрудничеству

В «Крыльях Советов» могут произойти кадровые перестановки. В случае назначения Сергея Игнашевича на пост главного тренера, самарцы поменяют и спортивного директора, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, Игнашевич в ходе переговоров с «Крыльями» выразил пожелание, чтобы, в случае сотрудничества с ним, спортивным директором клуба стал Армен Маргарян. Тренер и функционер ранее пересекались в «Балтике». Таким образом, пост директора клуба из-за назначения Игнашевича может покинуть Сергей Корниленко.

Ранее сообщалось, что Игнашевич сменит на тренерском мостике «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.