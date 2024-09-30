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Губерниев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Россия – неспортивная страна, не болеет за спорт. Тот, кто будет спорить, либо не понимает, либо врет»

Дмитрий Губерниев прокомментировал данные ВЦИОМ о популярности футбола в России.

Губерниев прокомментировал падение интереса к футболу в России
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Согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Это лишний раз говорит о том, что Россия – неспортивная страна. Россия – это не страна, которая болеет за спорт, к сожалению. Да, есть большой интерес к ЗОЖ, фитнесу, физической культуре, но нам еще предстоит очень много сделать, чтобы стать по-настоящему спортивной страной. У нас спортсменом года был в прошлом году Роман Костомаров. Рома сам обалдел от этого. То есть какие еще могут быть вопросы? В любой другой номинации: «мужество года», «преодоление года», но не «спортсмен года». Получается, что мы применяем усилия, но людей, равнодушных к спорту, становится все больше. А футбол – это спорт номер 1. Так что нам еще очень много предстоит сделать. Тот, кто будет со мной спорить, либо не понимает, либо врет! Невозможно поднять футбол и вообще спорт без участия в международных стартах – это самое главное. Поэтому мы и дальше будем скатываться. Наша задача – замедлить это падение, чтобы обеспечить плацдарм для возвращения», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Футбол
Роман Костомаров
Дмитрий Губерниев
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