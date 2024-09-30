Вратарь «Ливерпуля» рассказал, как по совету брата играл в юности в полузащите

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер рассказал, как в юности пробовал сыграть в полузащите по совету родного брата.

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«Мой брат знал, как тяжело быть вратарём, и он сказал мне: «Нет, иди в нападение или куда-то ещё. На позиции голкипера тебя ждёт слишком много неприятностей». Я провёл один матч в полузащите и сказал: «Нет, это не для меня». Мне нравилось наблюдать за игрой брата в воротах, поэтому выбрал ту же позицию. Мне нравится быть вратарём, люблю это дело», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».

Алисон Бекер присоединился к мерсисайдскому клубу из «Ромы» в 2018 году. Вместе с «красными» бразилец выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу, клубный чемпионат мира и внутренние кубки.