Сычев заявил, что Дзюба добавил зрелищности РПЛ
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался о переходе форварда Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон».
«Я рад за Дзюбу! Артем нужен Российской Премьер-Лиге, он еще не сказал своего последнего слова. Мотивированный Дзюба опасен. Он уже приносит пользу «Акрону» и добавил зрелищности нашему чемпионату. Это видно с первых матчей, как он вернулся в РПЛ», — приводит слова Сычева Metaratings.
Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента в сентябре. 36-летний форвард подписал с тольяттинским клубом контракт до конца нынешнего сезона.
За «Акрон» Дзюба провел 4 матча, на его счету 1 гол и 3 результативные передачи.
Дзюба — воспитанник «Спартака». Кроме выступлений за красно-белых, он также защищал цвета «Зенита», «Локомотива», тульского «Арсенала», «Томи», турецкого «Адана Демирспор».