$92.71+0.31103.47+0.28
Войти в почту

Сычев заявил, что Дзюба добавил зрелищности РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался о переходе форварда Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

Сычев заявил, что Дзюба добавил зрелищности РПЛ
© Спорт день за днем
«Я рад за Дзюбу! Артем нужен Российской Премьер-Лиге, он еще не сказал своего последнего слова. Мотивированный Дзюба опасен. Он уже приносит пользу «Акрону» и добавил зрелищности нашему чемпионату. Это видно с первых матчей, как он вернулся в РПЛ», — приводит слова Сычева Metaratings.

Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента в сентябре. 36-летний форвард подписал с тольяттинским клубом контракт до конца нынешнего сезона.

За «Акрон» Дзюба провел 4 матча, на его счету 1 гол и 3 результативные передачи.

Дзюба — воспитанник «Спартака». Кроме выступлений за красно-белых, он также защищал цвета «Зенита», «Локомотива», тульского «Арсенала», «Томи», турецкого «Адана Демирспор».

Футбол
Дмитрий Сычев
СБОРНАЯ РОССИИ
Локомотив
Акрон
Зенит
Спартак