Личка хотел бы, чтобы сезон РПЛ был напряженным

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что хотел бы видеть серьёзную борьбу за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

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«Ещё много туров впереди, и такая конкуренция и турнирная ситуация — это хорошо для чемпионата. Например, «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» вместе впереди. Мы стараемся следить за ними, неподалеку ещё ЦСКА и «Спартак». Понятно, что я бы хотел, чтобы сезон был напряжённым, чтобы шла борьба. «Зенит» проиграл в «Краснодаре», но эта команда так сильна, что она может в следующих пяти-шести играх забрать 100 процентов очков», – приводит слова Лички «РБ Спорт».

После 10 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 в турнирной таблице чемпионата России лидирует «Краснодар», набрав 24 очка. Второе место занимает «Локомотив», тройку лидеров замыкает «Зенит». Московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке (20 очков). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Марцела Лички сыграют с ЦСКА на домашней арене. Игра состоится в субботу, 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск. Отметим, что прошлый сезон бело-голубые завершили на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.