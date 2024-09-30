Неймар приступил к тренировкам в общей группе «Аль‑Хиляля»

Бразильский нападающий саудовского клуба «Аль‑Хиляль» Неймар приступил к тренировкам в общей группе команды.

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В октябре 2023 года форвард получил разрыв передней крестообразной связки колена, после чего не принимал участия в матчах. В сентябре главный тренер команды Жорже Жезуш заявил, что 32‑летний Неймар не вернется на поле до конца 2024 года.

— Счастлив вернуться в группу, это сплошная радость, — написал Неймар в соцсети, опубликовав фотографии с тренировки.

Неймар провел пять матчей за «Аль‑Хиляль», забил мяч и отдал три голевые передачи. Он присоединился к команде летом 2023 года.