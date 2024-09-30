Татьяна Тарасова заявила, что в России «просто нет» футбола

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Metaratings прокомментировала опрос ВЦИОМа о падении интереса к футболу в России. Она отметила, что ее эта ситуация абсолютно не удивляет.

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Тарасова призналась в том, что ей не нравится данный вид спорта. Как стало известно, россияне потеряли интерес к футболу. Исследование выявило, что за 19 лет доля граждан, которые равнодушны к футболу увеличилась с 43 до 77%, а количество болельщиков сократилось с 19 до 4%.

«Ничего удивительного в этих цифрах ВЦИОМа нет. Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет», — подчеркнула Тарасова.

Ранее сообщалось, что Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «ВЭБ Арене» в субботу, 28 сентября, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голами отметились Аббосбек Файзуллаев (19-я минута) и Келлвен (42-я минута). На 50-й минуте гол в свои ворота забил защитник гостей Дарко Тодорович.