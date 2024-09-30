Стали известны реальные причины ухода Медины и Карраскаля из ЦСКА

Российский тренер Олег Фоменко, ассистент экс-наставника ЦСКА Владимира Федотова, раскрыл реальные причины ухода из армейского клуба Хорхе Карраскаля и Хесуса Медину. По его словам, Медина покинул ЦСКА только из финансовых соображений — «Спартак» предложил ему более выгодные условия контракта. Что касается Карраскаля, то он ушёл в «Динамо» после конфликта с Федотовым. Игрок часто выключался из игры и недорабатывал в обороне. На очередную претензию тренера Карраскаль сорвался и отказался играть за команду дальше.

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