В Госдуме не удивились снижению интереса к футболу среди россиян

Депутат Госдумы России Ирина Роднина заявил, что не удивлена снижению интереса к футболу среди россиян, передает «Спорт-Экспресс».

«Интерес снизился везде. Я в этом не сомневаюсь. Последние два года наши нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться?» — сказала Роднина.

30 сентября ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал данные опроса, согласно которым интерес россиян к футболу упал.

Организация проводила опрос по телефону, всего было опрошено 1600 человек, возраст которых начинался от 18 лет. По результатам исследования стало известно, что к футболу оказались равнодушны 77 процентов опрошенных.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0.