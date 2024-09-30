Абаскаль считает странным свое увольнение из «Гранады»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире «Матч ТВ» назвал странным свое увольнение из испанской «Гранады».

35‑летний специалист возглавил «Гранаду» в июне. Под его руководством команда провела шесть матчей в Сегунде и набрала шесть очков. В сентябре специалист был отправлен в отставку.

— Расскажите, пожалуйста, о периоде вашей работы в «Гранаде». Сегунда не прощает даже минимальных ошибок? Слишком ровный уровень команд?

— Я вам немного расскажу о втором дивизионе, а потом, если хотите, о моей истории. В Сегунде играют 22 команды. Там большая конкуренция, первая команда может проиграть последней. У нас было шесть игр. Трансферный рынок закрылся после третьего тура. Потом мы провели всего три игры. Вы не можете оценить работу специалиста за три игры. То, что произошло со мной, я считаю довольно странным.

— Где уровень стресса для тренера выше? В Испании или России?

— В России это приносит больше стресса, чем где‑либо еще в мире, — сказал Абаскаль в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял московский «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года. Под его руководством «красно‑белые» завоевали бронзу РПЛ в сезоне‑2022/23.