Okko будет транслировать футбол с комментариями для пользователей с нарушениями зрения

Okko будет транслировать футбол с дополнительной звуковой дорожкой для пользователей с нарушениями зрения. Тифлокомментарий, дополняющий визуальную информацию, позволит следить за знаковыми футбольными матчами болельщикам с нарушением зрительных функций. Онлайн-кинотеатр будет предлагать зрителям возможность смотреть матчи и с другими видами альтернативных комментариев.

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Okko уже начал добавлять дорожку с тифлокомментарием к избранным матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы. 1 октября пользователи смогут следить за матчем «Арсенал» – «ПСЖ» с аудиодескрипцией Александра Сафронова. Встреча также будет доступна с основной дорожкой комментариев и интершумом.

2 октября Okko покажет матч «Астон Вилла» – «Бавария» с семейным комментарием от Владимира Стогниенко и его дочери Екатерины. Дорожка с семейным комментарием обогатит аудиторию футбольных трансляций, предлагая альтернативный и более свободный взгляд на игру.