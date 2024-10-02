Одноклубник Роналду потерял сознание, празднуя гол португальца

Футболист саудовского «Аль-Насра» Салем Аль-Наджди потерял сознание, празднуя гол своего одноклубника Криштиану Роналду, передает RT.

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Инцидент произошел во время матча азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Райяна». Аль-Наджди вскочил со скамейки запасных, когда Роналду забил мяч, и ударился головой о козырек. Аль-Наджди упал и несколько минут провел без сознания. Сейчас футболист чувствует себя хорошо.

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Райян» со счетом 2:1.

29 сентября стало известно, что Роналду готов переподписать текущее соглашение с «Аль-Насром», истекающее в 2025 году ради того, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.