В «Реале Сосьедад» назвали сроки восстановления Захаряна

В испанском «Реале Сосьедад» назвали сроки восстановления российского футболиста Арсена Захаряна. Слова представителя пресс-службы клуба приводит Metaratings.ru.

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В клубе отметили, что полузащитник вернется в строй после паузы на матчи сборных.

«Ждать ли его в заявке на матч с "Жироной" 18 октября? Слишком рано, Арсену нужно будет проводить все тренировки без боли после возвращения, чтобы снова попасть в состав», — заявили в «Реале Сосьедад».

Захарян получил травму сухожилия на тренировке в июле. Он не выходил на поле в матчах нынешнего сезона и продолжает восстановление от повреждения. В конце августа агент Захаряна Геннадий Голубин сообщил, что в «Реале Сосьедад» не обеспокоены травмами игрока.

В минувшем сезоне 21-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две передачи. Контракт хавбека с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года.