Форвард «Зенита» Кассьерра близок к переходу в арабский клуб

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра, вероятнее всего, покинет клуб во время зимней паузы в чемпионате. К колумбийскому форварду есть серьёзный интерес клубов из Саудовской Аравии, и «сине-бело-голубые» готовы принять предложение по трансферу лучшего бомбардира минувшего сезона РПЛ, сообщает «Евро-Футбол».

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По информации источника, сам Кассьерра уже дал согласие на переезд на Ближний Восток, а «Зенит» выразил готовность продать форварда после того, как убедился, что купленный ему на замену аргентинец Лусиано Гонду адаптировался в команде.

О возможной сумме трансфера не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Кассьерре проявлял лондонский «Челси».