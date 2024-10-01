Канчельскис высказался о Мостовом в роли тренера «Спартака»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис признался, что не будет против, если экс-игрок национальной команды и московского «Спартака» Александр Мостовой возглавит красно-белых. Его слова приводит «РБ Спорт».

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«Надо задавать вопрос совету директоров «Спартака», будут ли они назначать Мостового главным тренером. Почему бы и не посмотреть на Александра в этой роли. Хуже «Спартаку» точно не станет. Буду рад, если Мостовой станет главным тренером красно-белых», — заявил он.

30 сентября Мостовой заявил, что пройдет стажировку в московском «Спартаке» в октябре 2024 года.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.