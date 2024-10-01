ПСЖ без Сафонова проиграл "Арсеналу" в матче Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:2 проиграл английскому "Арсеналу" в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами отметились Кай Хаверц (10-я минута) и Букайо Сака (35).

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. Ворота французского клуба защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который оправился от травмы. Сафонов провел три последних матча за ПСЖ. В первом туре Лиги чемпионов парижская команда обыграла испанскую "Жирону" (1:0), в чемпионате Франции сыграла вничью с "Реймсом" (1:1) и обыграла "Ренн" (3:1).

После двух туров "Арсенал" набрал 4 очка, ПСЖ - 3. В следующем матче Лиги чемпионов парижская команда примет нидерландский ПСВ, "Арсенал" дома сыграет с "Шахтером". Встречи пройдут 22 октября.

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в 1/8 финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.