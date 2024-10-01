Казахстан упустил исторический шанс на ЧМ по футзалу

Теперь Бразилия – единственный претендент на титул?

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В последние дни сентября на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане проходили матчи 1/4 финала. Турнирная сетка сложилась столь причудливым образом, что в двух матчах друг с другом сошлись команды, которые могли бы сразиться и в финале, а в двух других – те, кто о таких высоких стадиях чемпионата мира мог лишь мечтать. Впрочем, следить за такими матчами на вылет намного интереснее, чем за избиением аутсайдеров фаворитам.

Итак, кто же смог прорваться в полуфинал?

Казахстан упустил свой шанс

Начнём с матча, который завершился последним из всех четырёх. В нём встречались чемпионы мира 2016 года из Аргентины и амбициозные парни из Казахстана, которые вместе со своим бразильским тренером Кака вот уже много лет мечтают прорваться на мировую вершину.

Сборная Казахстана на ЧМ-2024 выступает без обилия бразильцев, к которому многие привыкли, однако местные парни сумели многому научиться у кудесников мяча, а потому с лёгкостью прошли групповой этап и в первом же матче на выбывание остановили чемпионов мира 2021 года – португальцев.

На вторую подряд битву с чемпионами заряда батарейки у казахов, увы, не хватило. Первый тайм прошёл вообще без голов, а во втором прорвало: Аргентина забила шесть, причём два с «точки». Наши соседи смогли ответить только точным ударом Турсагулова при счёте 0:4. В общем, без шансов.

«Сегодня мы были далеки от своего уровня. Я полностью беру на себя вину за то, что не смог завести команду, не смог найти правильный подход в игре. Сегодня один из худших матчей в истории нашей сборной. Три дня назад я слышал слово «молодцы», а сегодня мы вообще не заслужили такую поддержку болельщиков», – эмоционально высказался бразильский тренер Кака.

Досадно, что сильный Казахстан в очередной раз не смог добраться до медалей ЧМ, особенно с учётом того, что легендарный Игита, которому уже 38 лет, через четыре года вряд ли сможет снова помочь своей команде.

Бразилию уже никто не остановит?

А сборная Бразилии продолжает идти по узбекскому тракту без поражений. Матч с марокканцами стал для пятикратных чемпионов мира первой серьёзной проверкой. Команда из Северной Африки на ЧМ-2024 показывала отличную игру, и ей было по силам остановить даже главных фаворитов.

Но Бразилия сделала своё дело. Марсель и Леандро Лино уже в первом тайме создали комфортное преимущество – 2:0. Потом был и третий гол в ворота марокканцев, а те ответили лишь на 35-й минуте. Итог – 3:1. Бразильцам на сей раз пришлось попотеть, однако это закономерная и заслуженная победа.

В полуфинале команда Маркиньоса Шавьера сыграет с Украиной. Той, конечно, улыбнулась удача: Венесуэла в четвертьфинале вместо куда более крепкой Испании. Боливарианцы, сотворив главную сенсацию турнира, кажется, не смогли собраться на второй хороший матч подряд и пропустили от Украины аж девять мячей, три из которых забил Даниил Абакшин, – 4:9.

Ну а Аргентине предстоит встретиться с дебютантом чемпионатов мира – командой Франции, запятнавшей себя осознанным поражением в третьем матче группового этапа. Ставка на более простую сетку сыграла: Таиланд и Парагвай стали проходимыми соперниками для «трёхцветных». Но карма ещё должна вернуть французам должок. Когда, если не в полуфинале?

Бразилия и Аргентина выглядят явными фаворитами матчей 1/2 финала чемпионата мира в Узбекистане и, вероятнее всего, определят лучшую команду планеты именно в очном противостоянии. Впрочем, не будем забегать далеко вперёд. Сначала полуфиналы – 2 и 3 октября.