Константин Генич: вообще не понимаю, зачем «Зениту» Соболев

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве и оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионский титул.

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— Ты всё ещё думаешь, что «Зенит» будет чемпионом, да?

— Да, все думают. Я смотрю на «Зенит», я вообще не понимаю, зачем им Соболев. Вот ощущение, что пока это всё пришло, не то чтобы во вред, может быть, в перспективе, в дистанции это и принесёт важнейшие очки «Зениту», но пока… Семак чётко понимал, где кого использовать и как надо, а появление Соболева добавило, кто-то скажет, хорошей головной боли, кто-то скажет, наоборот, ещё вот проблем Сергею Богдановичу. Он когда вышел с ЦСКА в стартовом составе, ну, Соболеву надо набирать форму через игры. Да, через матч ЦСКА ему надо набирать форму! Потому что следом это матч с «Рубином» был в Кубке, сейчас игра с «Акроном». Вот через эти игры, наверное, можно было бы говорить, что форму быстрее наберёт, но в чемпионате, где тебя и поджимают, где и соперники круто выглядят, всё-таки очки терять «Зениту» нельзя, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».