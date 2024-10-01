РФС пригрозил фанатам «Зенита» наказаниями за оскорбления Соболева

Фанатское движение «Зенита» под названием «Ландскрона» в соцсетях сообщило, что РФС пригрозил им новыми наказаниями за оскорбительные кричалки в адрес Александра Соболева.

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Так, РФС может полностью дисквалифицировать фанатские трибуны «Зенита» на матчи плей-офф Кубка России в случае повторных нарушений в виде нецензурных кричалок. Кроме того, фанатам может грозить административная ответственность.