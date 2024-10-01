Экс-нападающий «Манчестер Сити» стал игроком «Омонии»

34-летний черногорский нападающий Стеван Йоветич, ранее выступавший за «Манчестер Сити», стал игроком «Омонии». Срок соглашения игрока с клубом составляет два года. За свою новую команду Йоветич будет выступать под 8-м номером.

«Мы приветствуем Стевана Йоветича в семье «Омонии» и желаем ему всяческих успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Помимо «Манчестер Сити», за свою карьеру Йоветич поиграл за такие команды, как «Фиорентина», «Интер», «Севилья», «Монако» и «Герта». Последним клубом черногорского нападающего был греческий «Олимпиакос». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.