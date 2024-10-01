Мацей Рыбус подписал контракт с клубом из Медиалиги

Польский защитник Мацей Рыбус, ранее выступавший «Спартак» и «Локомотив», подписал контракт с медийной командой ФК «10», сообщает пресс-служба клуба из Медиалиги в своём телеграм-канале.

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Напомним, последним клубом Рыбуса был казанский «Рубин», в который он перешёл на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 150 тыс.