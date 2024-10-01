«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Краснодаром»

Санкт-петербургский «Зенит» проcит рассмотреть Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) эпизод на 14-й минуте матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», когда арбитр Алексей Сухой не удалил защитника «быков» Витора Тормену за наступ в область паха нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

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Также питерский клуб просит рассмотреть эпизод на 43-й минуте встречи, когда арбитр не удалил полузащитника Александра Черникова.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Зенит» занимает третье место, записав в свой актив 23 очка.