Агент Барриоса рассказал о любви футболиста к российскому автопрому

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о любви своего клиента к российским автомобилям. По его словам, всем игрокам команды выдают машины марки LADA. Барриос не стал исключением.

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«Многие из них ездят на них. Российские или европейские автомобили? Вильмар водит и те и те. Ему нравятся все», — приводит слова Поссо «Спорт-Экспресс».

Накануне в соцсетях нападающего «Зенита» Александра Соболева появилась фотография с Барриосом. Футболисты сидели в автомобиле LADA.

LADA — это российская марка автомобилей, производимая на заводе АвтоВАЗ. Наиболее популярные модели включают LADA Riva (или LADA 2101), LADA Niva (внедорожник) и более современные модели, такие как LADA Vesta и LADA Xray.

Барриос выступает в «Зените» с 2019 года. За это время футболист успел сыграть в 200 матчах во всех турнирах в составе команды и отметиться тремя голами. С 2016 года Барриос играет в составе сборной Колумбии.

Портал Transfermarkt оценивает Барриоса в 12 млн евро.