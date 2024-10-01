«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого потерпел разгромное поражение

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого потерпел крупное поражение от малазийского «Джохора» в матче азиатской Лиги чемпионов.

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Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Малайзии. В составе победителей забили Афиф Айман, Хорхе Обрегон и Хуан Муньис.

«Шанхай Шэньхуа» с 3 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной группы. В следующем матче команда Слуцкого 23 октября примет дома японский «Кавасаки Фронтале».