"Факел" обыграл "Рубин" в матче Кубка России

Воронежский "Факел" со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Казани.

© Пресс-служба ФК "Факел"

Гол на 19-й минуте матча с пенальти забил Владимир Ильин.

Этот гол стал первым для "Факела" в ворота "Рубина" за 25 лет, последний раз воронежский клуб забивал в ворота казанской команды в августе 1999 года (2:3).

"Факел" потерял шансы на выход из группы, до этого матча команда проиграла в четырех встречах подряд. "Рубин" набрал 6 очков в 5 встречах и занимает 3-ю строчку в группе, позволяющую сыграть в плей-офф "пути регионов". Петербургский "Зенит" лидирует в группе D, набрав 10 очков. Второе место занимает тольяттинский "Акрон" (8 очков). "Зенит" и "Акрон" проведут свой матч 2 октября в Санкт-Петербурге.

В следующем туре Кубка России "Факел" 22 октября примет "Зенит", "Рубин" 23 октября сыграет в гостях с "Акроном".