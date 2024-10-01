ЦСКА обыграл "Пари НН" в матче Кубка России по футболу

Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Забитыми мячами отметились Кристиян Бистрович (49-я минута) и Кирилл Глебов (61).

На 85-й минуте на замену вышел боснийский полузащитник ЦСКА, четырехкратный чемпион Италии в составе "Ювентуса" Миралем Пьянич. Московский клуб подписал контракт с 34-летним полузащитником 26 сентября.

ЦСКА набрал 11 очков и возглавил таблицу группы С. "Пари НН" имеет одно очко и потерял шансы на продолжение борьбы в Кубке России. "Ахмат" (6 очков) и "Краснодар" (9) проведут свой матч пятого тура 2 октября в Грозном.

В заключительном туре ЦСКА 22 октября примет "Ахмат", "Пари НН" 23 октября на выезде сыграет с "Краснодаром".

Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими продолжат играть в "пути регионов". На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.