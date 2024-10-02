Игрок «Локомотива»: Тикнизян — долбанутый на голову

Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян рассказал об атмосфере в московской команде. По его словам, в раздевалке присутствуют шутки и юмор. А лучшее чувство юмора в «Локомотиве» у Наира Тикнизяна.

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«В команде хорошая атмосфера и присутствуют шутки, юмор в целом. Кто лучше всех шутит? Наверное, Наир Тикнизян, потому что он долбанутый на голову (смеётся)», – приводит слова Севикяна «Советский спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов».