«Ливерпуль» рассматривает Адейеми как замену Салаху

Карим Адейеми может перейти в «Ливерпуль» из дортмундской «Боруссии».

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Как сообщает Bild, английский клуб проявляет интерес к 22-летнему вингеру и видит в нем преемника Мохамеда Салаха, чей контракт истекает в конце сезона. Скауты «красных» несколько раз просматривали Адейеми на матчах Бундеслиги.

Утверждается, что «Ливерпуль» готов заплатить 50 миллионов евро за немецкого футболиста.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Адейеми провел 5 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.