"Бавария" проиграла "Астон Вилле" во 2-м туре Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" проиграла английской "Астон Вилле" в матче 2-го тура Лиги чемпионов сезона-2024/25. Единственный гол на 79-й минуте забил нападающий английской команды Джон Дуран.

Благодаря этой победе "Астон Вилла" набрала 6 очков (в 1-м туре была победа над "Янг Бойз" 3:0). В активе у "Баварии" осталось 3 очка (в 1-м туре была победа над загребским "Динамо" 9:2).

В 3-м туре "Астон Вилла" 22 октября на своём поле сыграет против итальянской "Болонии", а "Бавария" 23 октября на выезде сыграет с испанской "Барселоной".