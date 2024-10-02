Радимов: футболисты «Спартака» не понимают, что делать в позиционной атаке

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что футболисты московского «Спартака» под руководством Деяна Станковича не понимают, как играть в позиционной атаке.

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«Спартак» с 16 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

— Обычно к десятому туру уже становится понятно, что есть у команды. Станкович был футболистом высочайшего класса, игроки за ним пошли на эмоциях, но в позиционной атаке у «Спартака» не изменилось ровным счетом вообще ничего. Если «Зенит» скрывает оборону соперников за счет Клаудиньо, за счет вбеганий, «Локомотив» — за счет Батракова, Воробьева, Пиняева и компании, то «Спартаку» эти матчи даются очень тяжело. Они практически не понимают, не знают, что делать, когда владеют мечом. По идее, «Спартак» за десять туров в этом компоненте должен был прибавить. Психологически Станкович — отличный мотиватор, особенно для такой команды, особенно со своим бэкграундом, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В среду, 2 октября, «Спартак» в гостях сыграет с московским «Динамо» в рамках пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ» с 18:15 мск. Также за ходом встречи можно следить на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.