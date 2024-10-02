Экс-тренер «Ахмата» заявил, что футбол в России жив

Бывший тренер «Ахмата» Магомед Адиев заявил «Матч ТВ», что футбол в России жив, несмотря на результаты опроса ВЦИОМ.

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В понедельник ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) сообщил, что согласно последнему опросу доля равнодушных к футболу россиян за последние 19 лет выросла с 43% до 77%. По результатам опроса, доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4% в 2024 году). Кроме того, с 47% в 2009 году до 17% в 2024‑м снизилась доля россиян, которые смогли назвать интересного им действующего российского футболиста.

— Присоединяюсь к футбольному большинству, считаю, что интерес в стране к футболу не упал. Футбол у нас на хорошем уровне. А посещаемость на стадионах не равна интересу к игре. Люди все равно приходят, заполняют арены. Футбол в России жив, — сказал Адиев «Матч ТВ».

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из‑за ситуации на Украине.