Щенсный заявил, что Левандовский сыграл важную роль в его возвращении в футбол

Голкипер Войцех Щенсный заявил, что нападающий Роберт Левандовский сыграл важную роль в его решении возобновить карьеру в «Барселоне».

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В среду «Барселона» объявила о переходе Щенсного. Соглашение с 34‑летним голкипером рассчитано до 30 июня 2025 года. В августе футболист объявил о завершении карьеры, но ради перехода в «Барселону» вернулся в футбол.

— Левандовский был первым, кто позвонил мне, чтобы узнать о возможности такого развития событий, потому что я объявил о завершении карьеры. Сначала я не был готов к новым вызовам, но я поговорил с семьей и друзьями, и все они сказали мне, что было бы ошибкой не согласиться на это. Роберт сыграл очень важную роль, потому что именно ему пришла в голову идея убедить меня, — приводит слова Щенского Football Esраna.

Ранее основной вратарь «Барселоны» Марк‑Андре Тер Штеген перенес операцию после разрыва подколенного сухожилия правого колена, из‑за чего выбыл на срок до восьми месяцев.

Щенсный в составе «Ювентуса» стал трехкратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, а также дважды выиграл Суперкубок Италии. Кроме того, поляк выступал за «Рому», лондонский «Арсенал» и «Брентфорд».

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