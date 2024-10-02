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«Крылья Советов» объявили стартовый состав на матч с махачкалинским «Динамо» в Кубке России

Самарские «Крылья Советов» назвали стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо».

«Крылья Советов» объявили стартовый состав на матч с махачкалинским «Динамо»
© ПФК «Крылья Советов»

Встреча пройдет в Самаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Крыльев»: Евгений Фролов (вратарь, капитан), Томас Галдамес, Илья Гапонов, Илья Грибакин, Сергей Бабкин, Виктор Мендес, Ульви Бабаев, Франко Орозко, Игорь Дмитриев, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов.

Футбол
Владислав Шитов
Илья Гапонов
Сергей Бабкин
Евгений Фролов
Игорь Дмитриев
Крылья Советов
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