«Крылья Советов» объявили стартовый состав на матч с махачкалинским «Динамо»

Самарские «Крылья Советов» назвали стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо».

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Встреча пройдет в Самаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Крыльев»: Евгений Фролов (вратарь, капитан), Томас Галдамес, Илья Гапонов, Илья Грибакин, Сергей Бабкин, Виктор Мендес, Ульви Бабаев, Франко Орозко, Игорь Дмитриев, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов.