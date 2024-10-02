Тедеев объяснил отсутствие Дзюбы в заявке «Акрона» на матч Кубка России с «Зенитом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев объяснил отсутствие нападающего команды Артема Дзюбы в заявке на матч FONBET Кубка России с «Зенитом».

© Матч ТВ

Встреча в Санкт‑Петербурге начнется в 21:15.

— Почему Дзюба не попал даже в заявку на матч?

— Помимо того, что мы уже сыграли достаточное количество матчей, усталость физическая и психологическая накапливается. И в этой ситуации мы должны правильно подходить к здоровью каждого футболиста. Самым важным также являлось то, что путь, который мы преодолели в сторону Ростова‑на‑Дону, был безумно тяжелым, а путь, который мы преодолели из Ростова‑на‑Дону до Сант‑Петербурга, был еще тяжелее. Мы перелетали несколько раз. В этой ситуации надо понимать, что те футболисты, которые принимали участие в матче, в какой‑то момент им нужна какая‑то пауза. Хотя бы ради их собственного здоровья. Мы решили так сделать, — сказал Тедеев «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры смотрите на «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.