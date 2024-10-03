Стал известен соперник «Спартака» в четвертьфинале Кубка России

Московский «Спартак» и «Ростов» стали первой четвертьфинальной парой Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» 2 октября обыграл московское «Динамо» в пятом туре группового турнира и гарантировал себе первое место в группе А. «Ростов», который в пятом туре уступил в серии послематчевых пенальти подмосковным «Химкам», досрочно закрепил за собой вторую строчку в группе B.

Первые матчи четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России состоятся уже в следующем году — в марте.

У красно-белых 12 очков после пяти встреч. У ближайших преследователей в лице московского и махачкалинского «Динамо» по восемь баллов. В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо» (Махачкала»). Встреча состоится на стадионе «Анжи Арена» 22 октября и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Ростов» имеет в активе 10 баллов. У лидера группы B — московского «Локомотива» — 15 очков, а у «Химок», которые идут третьими, всего пять баллов. Ростовчане заключительный матч группового этапа сыграют против «железнодорожников» 23 октября, матч начнется в 19:00 по московскому времени.