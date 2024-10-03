Семак исключил появление Глушенкова в ближайшем матче «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что нападающий Максим Глушенков едва ли примет участие в ближайшем матче «сине‑бело‑голубых» после травмы, которую игрок получил в кубковой встрече с «Акроном».

Встреча FONBET Кубка России прошла в среду в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Глушенков после игрового эпизода схватился за заднюю поверхность бедра и сел на газон. Футболист не смог продолжить игру и ушел в подтрибунное помещение на 72‑й минуте. У команды больше не было замен, поэтому «сине‑бело‑голубые» остались в меньшинстве.

— Хотелось бы подробнее по поводу Максима Глушенкова. Что там произошло и можно ли уже сделать какие‑то определенные выводы? Сможет ли он принять участие в следующем матче?

— Я думаю, если он покинул поле, участие в следующем матче маловероятно, близко к нулю. Что касается степени повреждения, то здесь предстоит еще в четверг провести обследование и определить характер повреждения. Это был момент с передачей, она была неудобной. Думаю, все вспомнят этот момент, когда он в центре поля тянулся, нетипичное движение сделал и в этом моменте получил повреждение. Посмотрим на степень серьезности и, думаю, в четверг уже будет какая‑то картина.

— Случился нестандартный момент, когда Глушенков ушел с поля за 20 минут до конца матча. О чем вы подумали, какие мысли пронеслись в голове, потому что играть еще много, а замен больше не было.

— Нет, ничего не подумали. Конечно, мы целенаправленно шли на риск, хотелось дать больше поиграть Васильеву, и Максиму нужно набирать форму — он много пропустил. Поэтому мы понимали, что если у кого‑то случится какая‑то проблема, нужно будет доигрывать в меньшинстве. Но, опять же, счет позволял идти на этот определенный риск. Здесь несчастный случай, ничего не сделаешь, — приводит слова Семака пресс‑служба «Зенита».

Петербургская команда в ближайшем матче сыграет с «Оренбургом». Встреча 11‑го тура МИР РПЛ пройдет 5 октября на домашнем стадионе «Зенита».

Глушенков в этом сезоне провел за «сине‑бело‑голубых» 10 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал результативную передачу.