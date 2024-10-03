РФС может отменить октябрьский сбор национальной команды

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает отмену сборов национальной команды, намеченных на октябрь.

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В организации могут принять решение не проводить сборы для команды России, если не смогут найти хотя бы одного соперника для товарищеского матча. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что на прошлой неделе страна, входящая в Азиатскую конфедерацию футбола, отказалась от матча против российской команды, несмотря на достигнутую ранее договоренность.

С конца февраля 2022 по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную. По этой сборная России не смогла завершить отборочный раунд на Чемпионат мира-2022 в Катаре и не принимала участие в квалификации на Евро-2024.

В последние два года команда под руководством главного тренера Валерия Карпина проводила только товарищеские матчи с рядом африканских и азиатских стран, а в 2024 году сыграла со сборной Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0) , а игра со сборной Таиланда была отменена из-за тайфуна «Яги».