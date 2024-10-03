Экс-вратарь «Спартака» раскрыл обстоятельства перехода в «Балтику»

Бывший голкипер московского «Спартака» Илья Свинов высказался о своём переходе в «Балтику». Вратарь раскрыл некоторые детали трансфера. Свинов контактировал с «Балтикой» ещё до вылета команды в Первую лигу.

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