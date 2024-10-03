Дубль Месси помог «Интер Майами» досрочно выиграть регулярный чемпионат MLS

«Интер Майами» на выезде победил «Коламбус Крю» и досрочно выиграл регулярный чемпионат Североамериканской главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Одержать победу команде из Майами помог дубль Лионеля Месси, а также гол Луиса Суареса. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Интера». Команда набрала 68 очков и стала недосягаемой для соперников.

Для Месси нынешний трофей стал 46-м в карьере. Он является рекордсменом по этому показателю в мировом футболе.

Месси в нынешнем сезоне провел 17 матчей в регулярном чемпионате MLS. В активе 37-летнего аргентинца 17 голов и 11 результативных передач.