Месси опубликовал первый пост после завоевания 46-го трофея в карьере

Аргентинский нападающий «Интер Майами» на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост после досрочной победы команды в регулярном чемпионате МЛС и получении трофея «Щит болельщиков» («Supporters' Shield»).

© Газета.Ru

«Первая цель выполнена. Очень горжусь этой командой, двигаемся вперед с желанием вместе достигать большего!!» — написал Месси.

В ночь на 3 октября «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Коламбус Крю» со счетом 3:2. Месси оформил дубль. Еще один гол записал на свой счет Луис Суарес. Эта победа позволила «Интеру» досрочно выиграть регулярный чемпионат. В активе команды 68 баллов, у «Коламбуса», который идет третьим, 57. На второй строчке расположился «Лос-Анджелес Гэлакси» (58 баллов).

Для «Интер Майами» этот трофей МЛС стал первым в истории клуба.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в Главной лиге футбола (МЛС), летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.