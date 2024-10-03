Соболев раскрыл, кому посвятил первый гол за «Зенит»

Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев кратко ответил на вопрос, кому он посвятил первый гол в составе команды. Его слова приводит пресс-служба петербургского клуба.

«Маме», — заявил форвард.

Соболев отличился в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против тольяттинского «Акрона». Встреча завершилась со счетом 5:1, Соболев свой гол оформил на 61-й минуте игры.

После пяти туров «Зенит» обеспечил себе первое место в группе D Кубка России — у них 13 очков. На второй строчке идет «Акрон», у которого осталось восемь баллов.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.