Фаны «Монако» разнесли игру Головина

Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» на матч 2 тура общего раунда Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

Российский полузащитник не сумел проявить себя на пострадавшем из-за дождя поле стадиона «Максимир», и был заменен уже по истечении первого тайма.

Без Головина монегаски сумели отыграть отставание в 2 мяча и увезли из столицы Хорватии приемлемую ничью.

Выступление Александра в поединке с «Динамо» не порадовало поклонников «Монако», делившихся своими мыслями в социальной сети X (Twitter).

@Julienfalcoz: – Пора бы уже всерьез поговорить о том, как играет наша российская суперзвезда. Сейчас Головин явно проигрывает конкуренцию. Жду, когда закончится этот фарс с его постоянными выходами в основе!

@PASM266: – На первых минутах Головин выглядел намного лучше, чем в последней игре в «Монпелье», но по итогу сыграл просто позорно.

@cedric66670: – Хочу узнать зарплату Головина за месяц, просто чтобы почувствовать боль.

@mathieum48: – Казалось, что Головин вообще не получал мяч. От него не было никакого толку.

@AymerickGoyer: – Ну, не знаю, я бы не стал менять Головина так рано. Его надо было оставить еще минут на 15 только из-за его способности исполнять стандарты.

@EmmanuelTrumer: – В этом матче было много борьбы и нужно было выигрывать единоборства, поэтому Головину было тяжело что-то показать.

@brouillon_ch: – Головина не следовало выпускать на такое тяжелое поле. Было понятно, что в этих условиях ему будет очень трудно.

@delphine9721: – Не думаю, что состояние газона должно как-то оправдывать игру Головина. В России он играл на «картофельных» полях и должен понимать, как нужно играть в таких условиях.

@munegu01: – Возможно, я выскажусь резко, но думаю, что «Монако» пора перевернуть страницу и расстаться с Головиным.

@thomasfrederic2: – Головин играет значительно ниже того уровня, что показывал в предыдущем сезоне.

@bat_n4: – Головина в этом матче спасало только то, что Минамино выглядел еще хуже.

@Juhesebastien06: – Думаю, что Головин потихоньку начнет проигрывать конкуренцию Бен-Сегиру и перестанет быть игроком старта.

@kreteur: – Головин был просто бесполезен на поле! Он не должен выходить в стартовом составе команды. Он был вообще никакой в матче с «Монпелье», да и сегодня выглядел как полный ноль! Нам дико повезло увезти ничью из Загреба.

@es_kadri: – Уже на протяжении нескольких месяцев Головин словно растворяется на поле и его абсолютно не видно.

@FieruMunegascu: – Начало этого сезона Головину дается очень тяжело…

Напомним, что в первом туре общего раунда Лиги чемпионов Головин также провел один тайм, но с той разницей, что в победном матче с «Барселоной» он появился на поле сразу после перерыва.

В текущем сезоне 28-летний россиянин пока не записал на свой счет ни одного результативного действия.

По итогам двух туров ЛЧ «Монако» Головина набрал 4 очка.