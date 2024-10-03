В РФС отказались от проведения матча между сборными России и Медиалиги

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) приняли решение не проводить товарищеский матч сборной России против сборной Медиалиги.

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«РФС отказался играть со сборной Медиалиги», – сообщил Егоров в своем телеграм-канале.

С конца февраля 2022 по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную. По этой сборная России не смогла завершить отборочный раунд на Чемпионат мира-2022 в Катаре и не принимала участие в квалификации на Евро-2024. В последние два года команда под руководством главного тренера Валерия Карпина проводила только товарищеские матчи с рядом африканских и азиатских стран, а в 2024 году сыграла со сборной Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0).

Ранее появилась информация, что РФС может отменить сбор национальной команды в октябре, поскольку не смог найти соперника для товарищеских матчей.