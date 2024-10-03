Рыбус рассказал, что летом имел предложение от клуба РПЛ

Экс‑футболист «Локомотива» и «Спартака» Мацей Рыбус признался, что летом ему поступило предложение подписать контракт с одним из клубов МИР РПЛ.

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Во вторник медиафутбольный клуб «ФК 10» объявил, что Рыбус будет выступать за команду.

— У вас были какие‑то варианты в РПЛ этим летом?

— Один вариант был в начале июля — команда, которая находится внизу таблицы. Я отказался, решил подождать. Было несколько моментов, которые меня не устраивали. Но потом больше никаких предложений не было.

— Расстроились, что так получилось?

— Нет, вообще не расстроился. Но если бы я мог вернуться и знал, что после уже ничего не будет, то рассматривал бы тот вариант, — сказал Рыбус «РБ Спорт».

Летом Рыбус покинул казанский «Рубин».