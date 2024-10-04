Круговой объяснил, почему из «Уфы» вернулся в «Зенит»

Защитник московского ПФК ЦСКА Данил Круговой объяснил, почему в своё время вернулся из «Уфы» в «Зенит». По словам футболиста, об этом мечтал его отец. Напомним, позже Круговой покинул «Зенит» и стал игроком ЦСКА.

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— У тебя были варианты, например, из Уфы уйти не в «Зенит» или там не вернуться в «Зенит»?

— Ну, у меня было два варианта, да, ЦСКА и «Зенит» как раз.

— Почему «Зенит»?

— Мечта отца. Я уже говорил это в интервью, когда давал первое.

— И папа сказал, что он хочет, чтобы ты играл только в «Зените»?

— Да-да-да. Он хотел видеть меня в футболке вот «Зенита», — сказал Круговой в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».