Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис оценил вероятность лишения его британского паспорта. Его слова приводит Sport24.

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Канчельскис заявил, что давно взял британский паспорт, поэтому возможный закон об отмене двойного гражданства на него распространяться не будет.

«Госдума не заберет у меня британский паспорт! Я могу и третье гражданство сделать, ха-ха!» — добавил он.

Ранее Канчельскис сравнил уровень жизни в России и Европе. Он заявил, что в 90-е в Европе было комфортнее, но сегодня Россия не уступает по уровню жизни.

Канчельскис выступал за МЮ с 1991 по 1995 год. В составе клуба полузащитник дважды становился чемпионом Англии — в сезонах-1992/1993 и 1993/1994. Также он признавался болельщиками манкунианцев лучшим игроком сезона. Кроме того, в Англии хавбек выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».