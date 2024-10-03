Александр Мостовой: «Я готов возглавить «Оренбург»
Александр Мостовой готов возглавить «Оренбург».
Сегодня «Оренбург» уволил Давида Деограсию с поста главного тренера. Команда не побеждает 14 матчей подряд. Утверждалось, что клуб Мир РПЛ возглавит экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович.
«Я готов возглавить «Оренбург», – сказал бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.
Напомним, 56-летний Мостовой получает тренерскую лицензию. В ближайшее время он должен пройти стажировку в «Спартаке».