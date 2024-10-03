Дмитрий Андреев предложил кандидатов на пост главного тренера «Оренбурга»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал новость об увольнении тренера Давида Деограсии. Сегодня, 3 октября, клуб объявил, что расстаётся со специалистом.

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— У вас есть своя кандидатура на пост главного тренера, если бы вы сейчас работали в «Оренбурге»?

— Думаю, у Моуринью сейчас в еврокубках не получилось, поэтому был бы такой понятный для нас вариант. Мы были бы не против Анчелотти и Моуринью (смеётся), — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.

Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах насчитывает 14 матчей. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Оренбург» набрал семь очков после 10 матчей.